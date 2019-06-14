Расчеты за газ клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" достигли 94%

Уровень оплаты за газ клиентами ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" достиг 94%. Таких показателей удалось добиться благодаря усиленной работе компании с должниками и внедрению новых сервисов, которые упрощают оплату за газ. Но даже после сокращения задолженности, долг за газ клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" составляет 2,6 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С начала года ООО "Днепропетровскгаз Сбыт", как компания-поставщик ПСО, перечислила на счета НАК "Нафтогаз Украины" 3,3 млрд гривен, которые оплатили бытовые потребители газа Днепропетровской области. В компании отметили, что с установленной Кабинетом Министров цены газа ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" получает лишь 2,19%. Еще 8% получает газораспределительная компания, а остальные почти 90% - поступает на счета компаний группы "Нафтогаз" - оптовому поставщику НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" за услугу транспортировки газа магистральными сетями.

"Улучшение качества расчетов за газ стало возможным благодаря внедрению новых платежных сервисов и активной работе с должниками. Рассчитаться за потребленное топливо можно с помощью "Личного кабинета" на сайте 104.ua и через платежные системы Masterpass, iPay, EasyPay, MEGABANKOnline, Приват 24, Portmone. Кроме того, с начала года потребители могут платить за газ через чат бот "7104ua" в мессенджере Viber и мобильное приложение "104 MobileLight"", - отмечает директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

Кроме того, положительной динамики добавляет последовательная работа с должниками. За пять месяцев текущего года компанией направлено должникам 77,7 тыс. предупреждений о прекращении подачи газа. Это на 57% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В дополнение, пришлось применить отключение от газоснабжения для 3,8 тыс. злостных неплательщиков.

"Специалисты ООО "Днепропетровскгаз Сбыт", проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что обеспечить 100% расчеты за потребленный газ невозможно из-за заниженных правительством норм потребления для клиентов без счетчиков и введенные НКРЭКУ ограничения на приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям", - говорится в сообщении.