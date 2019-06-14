Розрахунки за газ клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" досягли 94%

Рівень оплати за газ клієнтами ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" досяг 94%. Таких показників вдалося досягти завдяки посиленій роботі компанії з боржниками та впровадження нових сервісів, які спрощують оплату за газ. Але навіть після скорочення заборгованості, борг за газ клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" становить 2,6 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

З початку року ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут", як компанія-постачальник ПСО, перерахувала на рахунки НАК "Нафтогаз України" 3,3 млрд гривень, які сплатили побутові споживачі газу Дніпропетровської області. У компанії відзначили, що з встановленою Кабінетом Міністрів ціни газу ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" отримує лише 2,19%. Ще 8% отримує газорозподільна компанія, а інші майже 90% - надходить на рахунки компаній групи "Нафтогаз" - оптовому постачальнику НАК "Нафтогаз України" і АТ "Укртрансгаз" за послугу транспортування газу магістральними мережами.

"Поліпшення якості розрахунків за газ стало можливим завдяки впровадженню нових платіжних сервісів і активній роботі з боржниками. Розрахуватися за спожите паливо можна з допомогою "Особистого кабінету" на сайті 104.ua і через платіжні системи Masterpass, iPay, EasyPay, MEGABANKOnline, приват24, Portmone. Крім того, з початку року споживачі можуть платити за газ через чат бот "7104ua" в месенджері Viber і мобільний додаток "104 MobileLight"", - зазначає директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Тетяна Соболь.

Крім того, позитивної динаміки додає послідовна робота з боржниками. За п'ять місяців поточного року компанією направлено боржникам 77,7 тис. попереджень про припинення подачі газу. Це на 57% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На додаток, довелося застосувати відключення від газопостачання для 3,8 тис. злісних неплатників.

"Фахівці ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут", проаналізувавши ситуацію, прийшли до висновку, що забезпечити 100% розрахунки за спожитий газ неможливо через занижених урядом норм споживання для клієнтів без лічильників і введені НКРЕКП обмеження на приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов", - йдеться в повідомленні.