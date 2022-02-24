UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Все расчеты по банковским картам проводятся без ограничений, - НБУ

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины не вводил ограничений на безналичные расчеты, в частности на расчеты через POS-терминалы в точках торговых сетей. Все безналичные расчеты можно проводить без ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, "самым безопасным и надежным способом оплаты в текущих условиях являются безналичные расчеты".

"Система электронных платежей (СЭП) Национального банка работает в обычном режиме. Банки Украины подключены к СЭП и проводят платежи клиентов в штатном режиме и без перебоев", - говорится в сообщении.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что банковская система в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление об ограничении по снятию наличных в сумме 100 000 гривен. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныВторжение России в Украину