Расчет за газ в рублях. Как у Путина хотят обойти санкции и сохранить приток валюты в Россию

После запрета на вывод долларов и евро из России глава Кремля Путин принял решение об оплате газа, который поставляется "недружественным странам", исключительно в рублях. Прежде всего, это касается стран Европейского Союза, которые вместе с США с конца февраля ввели ряд санкций против РФ за начало войны в Украине.

Санкции, которые лишь ужесточаются, существенно ограничили торговые отношения с Россией, а, следовательно, сократили валютные поступления в страну-агрессор. Путин, продолжая подменять понятия, заявил, что и США, и ЕС "объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией".

"В этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла", – отметил он, заявив, что доллар и евро "скомпрометировали" себя и якобы "подорвали доверие" внутри РФ.

ЕС, несмотря на жесткие споры, пока не вводил ограничений на энергоносители из России – нефть, уголь и газ. Впрочем, в Евросоюзе уже заявили о планах существенно снизить закупки этих товаров в РФ. РБК-Украина ранее подробно писало, что нефть и газ остаются основным источником поступления валюты в РФ.

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек назвал намерение России получать газ в рублях нарушением контрактов. Покупатели газа в Европе по контрактам рассчитываются с "Газпромом" в евро или долларах. Для того, чтобы перейти на оплату в рублях, необходимо эти соглашения откорректировать. Обычно это делается подписанием дополнений к существующему двустороннему договору, если новые условия устраивают все стороны.

До сих пор все расчеты за газ с "Газпромом" проходили через "Газпромбанк". В феврале он вместе с другими крупнейшими банками РФ попал под санкции США и Евросоюза. Великобритания, которая в 2021 году вышла из ЕС, тоже применила санкции к ряду российских банков. Но расчеты за газ могут проводиться и через другие банки, в отношении которых санкции не применили.

Правда, процедура расчета в этом случае будет усложнена. Покупателям газа придется не переводить валюту сразу на счета "Газпрома", а сначала продавать ее банку, затем покупать рубли и оплачивать товар. Кто из покупателей согласится на такой вариант и даст добро на изменение контрактов, вероятно, станет понятно уже в апреле. Новый порядок расчетов Путин поручил разработать Центробанку в течение недели, то есть до конца марта.

Пока ни одна из компаний-импортеров российского газа предметно не прокомментировала инициативу РФ. К примеру, в австрийской OMV, у которой долгосрочный контракт с Газпромом от 2020 года, заявили, что продолжат платить за российский газ в евро. Правда, глава компании Альфред Штерн уточнил, что еще никаких официальных предложений от российской стороны не было.

"Я тоже видел заявления в прессе. Нам еще никто не звонил. У нас есть действующие контракты, так что это не согласовано. Я подожду, выйдет ли кто-нибудь на нас", – сказал он.

В Италии заявили, что согласия на оплату в рублях ждать не стоит. "Я считаю, что мы платим в евро, потому что оплата в рублях – это способ избежать санкций. Поэтому я думаю, что мы продолжаем платить в евро", - сказал экономический советник премьер-министра страны Марио Драги Франческо Джавацци на форуме Bloomberg Capital Market в Милане.

В Японии, которая также поддержала Украину, заявили, что им пока непонятен механизм, предложенный Россией. Страна покупает в РФ сжиженный газ.

Глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил, что теоретически оплата в рублях возможна. Однако такой шаг заставит страны обходить санкции в отношении России, которые они сами же и ввели.

О готовности оплачивать газ рублями на сегодняшний день заявили лишь в Молдове. Глава "Молдовагаз" Вадим Чабан сказал, что Кишиневу все равно чем платить – евро, долларами или рублями. Возможность замены валюты, по его словам, предусмотрена новым контрактом на закупку газа, который был подписан в октябре прошлого года.

Фактически, идея платить за газ рублями возникла от желания хоть каким-то образом защитить практически единственный источник валюты из западных стран, оставшийся у РФ. Средства в инвалюте в процессе прямого перевода "Газпрому" теоретически подвергаются риску ареста. К тому же в Украине уже заявили о необходимости замораживать оплату за газ России на специальных счетах до завершения войны.

"Мы предлагаем средства за газ хранить на специальных эскроу-счетах, которые будут недоступны агрессору", – заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко 10 марта на встрече с министрами энергетики G-7. Но если деньги будут конвертироваться, а лишь потом выплачиваться поставщику газа, то риски минимизируются.

Экономист и член Совета НБУ Виталий Шапран также считает, что РФ переводом оплаты за газ на рубли пытается обезопасить приток валюты. "Ответ тут простой: и доллары, и евро очень нужны РФ. Просто есть риск, что пока они дойдут до "Газпрома" привычным безналичным маршрутом – их тоже кто-то может арестовать", - заявил Шапран.

По мнению экс-министра финансов Украины Игоря Уманского, переход на оплату за газ рублями категорически недопустим, поскольку это нивелирует экономические санкции, введенные в отношении России.

"Если будет согласие перейти на оплату в рублях, то фактически рубль будет приравнен к твердой валюте – к доллару, евро, франку. Это сыграет на руку России, особенно в условиях преддефолтного состояния, в котором она находится. Технически это откроет коридор движения валюты – евро и доллара, в Россию и обратно. Думаю, что Европа в жизни не пойдет на это. Если газ и до этого условно назывался инструментом геополитического давления России, то сейчас это станет явным", – пояснил Уманский в комментарии РБК-Украина.

Россия не только получает инвалюту от продажи газа, но и рассчитывается ею за транзит по территории Украины. Очередной платеж по бронированию мощностей на апрель "Газпром" должен провести сегодня, 24 марта. Контракт предусматривает оплату исключительно в иностранной валюте. Пока никакой конкретной информации о планах российской стороны по поводу оплаты транзита нет. Но, по информации издания, большая вероятность, что оплата будет в долларах. Сумма предоплаты за апрельский транзит – до 100 млн долларов.