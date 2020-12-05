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Раса и гендер: Байден пообещал самое "разнообразное" правительство в истории

Автор: Даша Харченко

Избранный президент США Джо Байден пообещал, что в его кабинет и администрацию войдут как мужчины, так и женщины разных рас и возрастов. Он объявит о назначении кандидатов в ближайшее время.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что правозащитники сетуют на то, что среди "большой четверки" в кабинете министров - госсекретарей, обороны и казначейства и генерального прокурора нет темнокожих.

"Это будет самый разнообразный кабинет: раса, цвет, пол", - сказал Байден.

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К слову, Джо Байден определился с кандидатом на пост министра финансов. Он выдвинет бывшую главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Ранее сообщалось, что Байден намерен назначить пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки. Кроме того, стало известно, что ключевые должности по коммуникации в администрации Байдена будут занимать женщины.

Напомним, администрация Байдена получит полномочия в январе в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом.

РБК-Украина писало, что инаугурация избранного президента США Джо Байдена будет сокращена по сравнению с традиционными церемониями из-за пандемии коронавируса.

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