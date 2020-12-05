Раса і гендер: Байден пообіцяв "найрізноманітніший" уряд в історії

Обраний президент США Джо Байден пообіцяв, що в його кабінет і адміністрацію увійдуть як чоловіки, так і жінки різних рас і віку. Він оголосить про призначення кандидатів найближчим часом.

Про це повідомляє Associated Press.

Наголошується, що правозахисники нарікають на те, що серед "великої четвірки" в кабінеті міністрів, держсекретарів, оборони та казначейства та генерального прокурора немає темношкірих.

"Це буде найрізноманітніший кабінет: раса, колір, стать", - сказав Байден.

До речі, Джо Байден визначився з кандидатом на посаду міністра фінансів. Він висуне колишню главу Федеральної резервної системи Джанет Йеллен. Раніше повідомлялося, що Байден має намір призначити прес-секретарем Білого дому Джен Псакі. Крім того, стало відомо, що ключові посади за комунікації в адміністрації Байдена будуть займати жінки.

Нагадаємо, адміністрація Байдена отримає повноваження у січні в умовах погіршення ситуації з коронавірусом.

РБК-Україна писало, що інавгурація обраного президента США Джо Байдена буде скорочена порівняно з традиційними церемоніями з-за пандемії коронавірусу.