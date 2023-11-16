Раптово помирають сім'ями: в РФ знайшли мертвими ще одного генерала та його дружину

За даними видання, тіла було знайдено вдень 15 листопада у їхньому будинку у селищі Аджієвському Ставропольського краю. За попередньою інформацією, подружжя загинуло близько тижня тому.

"Співробітники газової служби вже провели виміри та перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено", - зазначають в повідомленні.

Що стало причиною загибелі екскомандувача ВПС РФ та його дружини - наразі невідомо.

Зазначається, що генерал-лейтенант авіації Володимир Свиридов командував 6-ю армією ВПС та ППО Росії з 2005 по 2009 роки, яка дислокується в Санкт-Петербурзі.