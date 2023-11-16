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Внезапно умирают семьями: в РФ нашли мертвыми еще одного генерала и его жену

Фото: экскомандующий 6-й армией ВВС и ПВО России Владимир Свиридов (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Экс-командующий 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ 68-летний Владимир Свиридов был найден мертвым в своем доме. Рядом с ним лежало тело его 72-летней супруги Татьяны Свиридовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

По данным издания, тела были найдены днем 15 ноября в их доме в Аджиевском поселке Ставропольского края. По предварительной информации, супруги погибли около недели назад.

"Сотрудники газовой службы уже провели замеры и превышение допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено", - отмечают в сообщении.

Что стало причиной гибели экс-командующего ВВС РФ и его супруги - неизвестно.

Отмечается, что генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6-й армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 годы, дислоцирующейся в Санкт-Петербурге.

Смерть чиновников армии РФ

Следует отметить, что на территории России регулярно находят умерших военных высокопоставленных должностных лиц, однако не объясняются причины их гибели.

Так, в России внезапно умер еще один высокопоставленный руководитель. Тело заместителя гендиректора компании "Якутскэнерго" Игоря Шкурко обнаружили в следственном изоляторе.

Ранее, по официальной версии, совершил самоубийство генерал, экс-заместитель начальника главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом Владимир Макаров.

Летом прошлого года в центре Москвы якобы застрелился отставной генерал ФСБ Евгений Лобачев. Полицейские, осмотрев место происшествия, обнаружили пистолет у тела 76-летнего пенсионера.

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