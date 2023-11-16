Внезапно умирают семьями: в РФ нашли мертвыми еще одного генерала и его жену

По данным издания, тела были найдены днем 15 ноября в их доме в Аджиевском поселке Ставропольского края. По предварительной информации, супруги погибли около недели назад.

"Сотрудники газовой службы уже провели замеры и превышение допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено", - отмечают в сообщении.

Что стало причиной гибели экс-командующего ВВС РФ и его супруги - неизвестно.

Отмечается, что генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6-й армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 годы, дислоцирующейся в Санкт-Петербурге.