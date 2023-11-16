Внезапно умирают семьями: в РФ нашли мертвыми еще одного генерала и его жену

Экс-командующий 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ 68-летний Владимир Свиридов был найден мертвым в своем доме. Рядом с ним лежало тело его 72-летней супруги Татьяны Свиридовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.
По данным издания, тела были найдены днем 15 ноября в их доме в Аджиевском поселке Ставропольского края. По предварительной информации, супруги погибли около недели назад.
"Сотрудники газовой службы уже провели замеры и превышение допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено", - отмечают в сообщении.
Что стало причиной гибели экс-командующего ВВС РФ и его супруги - неизвестно.
Отмечается, что генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6-й армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 годы, дислоцирующейся в Санкт-Петербурге.
Следует отметить, что на территории России регулярно находят умерших военных высокопоставленных должностных лиц, однако не объясняются причины их гибели.
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