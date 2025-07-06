Раптова повінь у Техасі: загинуло понад 50 осіб, серед них діти з літнього табору

Центральний Техас потерпає від масштабної повені, яка вже забрала життя щонайменше 51 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Стихія вдарила раптово - серед жертв багато дітей, які перебували в приватному таборі для дівчат поблизу річки Гваделупе.
Повінь почалася вранці 4 липня поблизу річки Гваделупе, за 100 км на північний захід від Сан-Антоніо.
Через сильні опади вода стрімко вийшла з берегів, затопивши табори, дороги та житлові райони. Найбільше постраждали округи Керр, Тревіс, Бернет та Кендалл.
В окрузі Керр, де розташований приватний дівочий табір "Містик", знайдено тіла 43 загиблих. Із них 12 дорослих і п’ятеро дітей ще не ідентифіковані.
У таборі досі зниклими вважаються 27 дівчат.
Місцева влада також підтвердила ще вісім смертей у сусідніх округах:
Серед загиблих - директор табору "Містик" Дік Істленд та троє дівчат віком 8–9 років: Ліла Боннер, Джені Хант і Сара Марш.
"На власні очі бачив у похоронному бюро десятки мішків для тіл. Це розбиває серце", - заявив суддя округу Керр Роб Келлі.
Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем пообіцяла модернізувати систему раннього сповіщення.
Рятувальні операції тривають. Пошукові групи залучають собак, дрони та авіацію. Дощ не припиняється, а рівень води в деяких районах продовжує зростати.
Нагадаємо, що рівень води сягнув у Техасі 8 метрів усього за 45 хвилин, розмиваючи дороги та змиваючи навіть карети швидкої допомоги. В окремих місцях вода досягала майже 9 метрів.
5 липня шериф округу Ларрі Лейта повідомив на вечірній пресконференції, що понад 230 людей евакуйовано або врятовано протягом п’ятниці, багато з них - за допомогою гелікоптерів.
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