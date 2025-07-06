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Внезапное наводнение в Техасе: погибло более 50 человек, среди них дети из летнего лагеря

Иллюстративное фото: Наводнение в Техасе унесло более 50 жизней (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Центральный Техас страдает от масштабного наводнения, которое уже унесло жизни по меньшей мере 51 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Стихия ударила внезапно - среди жертв много детей, которые находились в частном лагере для девушек вблизи реки Гваделупе.

Что известно

Наводнение началось утром 4 июля вблизи реки Гваделупе, в 100 км к северо-западу от Сан-Антонио.

Из-за сильных осадков вода стремительно вышла из берегов, затопив лагеря, дороги и жилые районы. Больше всего пострадали округа Керр, Трэвис, Бернет и Кендалл.

В округе Керр, где расположен частный девичий лагерь "Мистик", найдены тела 43 погибших. Из них 12 взрослых и пятеро детей еще не идентифицированы.

В лагере до сих пор пропавшими считаются 27 девушек.

Местные власти также подтвердили еще восемь смертей в соседних округах:

  • 4 - в округе Трэвис (Остин)
  • 3 - в округе Бернет
  • 1 - в округе Кендалл

Среди погибших - директор лагеря "Мистик" Дик Истленд и трое девушек в возрасте 8-9 лет: Лила Боннер, Дженни Хант и Сара Марш.

Что говорят во власти

"Собственными глазами видел в похоронном бюро десятки мешков для тел. Это разбивает сердце", - заявил судья округа Керр Роб Келли.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм пообещала модернизировать систему раннего оповещения.

Спасательные операции продолжаются. Поисковые группы привлекают собак, дроны и авиацию. Дождь не прекращается, а уровень воды в некоторых районах продолжает расти.

Напомним, что уровень воды достиг в Техасе 8 метров всего за 45 минут, размывая дороги и смывая даже кареты скорой помощи. В отдельных местах вода достигала почти 9 метров.

5 июля шериф округа Ларри Лейта сообщил на вечерней пресс-конференции, что более 230 человек эвакуированы или спасены в течение пятницы, многие из них - с помощью вертолетов.

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Техас