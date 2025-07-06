Внезапное наводнение в Техасе: погибло более 50 человек, среди них дети из летнего лагеря

Стихия ударила внезапно - среди жертв много детей, которые находились в частном лагере для девушек вблизи реки Гваделупе.

Что известно

Наводнение началось утром 4 июля вблизи реки Гваделупе, в 100 км к северо-западу от Сан-Антонио.

Из-за сильных осадков вода стремительно вышла из берегов, затопив лагеря, дороги и жилые районы. Больше всего пострадали округа Керр, Трэвис, Бернет и Кендалл.

В округе Керр, где расположен частный девичий лагерь "Мистик", найдены тела 43 погибших. Из них 12 взрослых и пятеро детей еще не идентифицированы.

В лагере до сих пор пропавшими считаются 27 девушек.

Местные власти также подтвердили еще восемь смертей в соседних округах:

4 - в округе Трэвис (Остин)

3 - в округе Бернет

1 - в округе Кендалл

Среди погибших - директор лагеря "Мистик" Дик Истленд и трое девушек в возрасте 8-9 лет: Лила Боннер, Дженни Хант и Сара Марш.

Что говорят во власти

"Собственными глазами видел в похоронном бюро десятки мешков для тел. Это разбивает сердце", - заявил судья округа Керр Роб Келли.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм пообещала модернизировать систему раннего оповещения.

Спасательные операции продолжаются. Поисковые группы привлекают собак, дроны и авиацию. Дождь не прекращается, а уровень воды в некоторых районах продолжает расти.