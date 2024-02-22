"В два кліка". Міноборони анонсувало спрощення подачі рапортів в ЗСУ
Вчора Міноборони анонсувало мобільний додаток "Армія+". Завдяки застосунку рапорти стануть автоматизованими та зручними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебсайт Міністерства оборони України.
У мобільному додатку "Армія+" будуть представлені документи та послуги для військових, а рапорти стануть автоматизованими та зручними.
Заступниця Міністра оборони України Катерини Черногоренко зазначила, що основна мета - впровадити цифрові технології для полегшення робочого процесу та підвищення ефективності армії, адже паперова робота гальмує роботу військових та відволікає від важливих завдань. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними.
"Рапорт на відпустку можна буде підписати і подати за кілька секунд, просто обравши потрібні дати", - додала заступниця.
Нагадаємо, команда спеціалістів з ІТ Міністерства оборони України працює над створенням мобільного додатку "Армія+" для військовослужбовців. Очікується, що реліз відбудеться влітку. Окрім надання доступу до документів та послуг, застосунок також дозволить військовим швидко підписати та надіслати стандартизовані шаблони рапортів лише за кілька кліків.
Крім того, військовослужбовці України, які отримали довідку про встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, мають право на одноразову грошову допомогу. Згідно з інформацією міністерства, таке право мають військові, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, та мають відповідну довідку від медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).
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