"В два кліка". Міноборони анонсувало спрощення подачі рапортів в ЗСУ

Вчора Міноборони анонсувало мобільний додаток "Армія+". Завдяки застосунку рапорти стануть автоматизованими та зручними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебсайт Міністерства оборони України.

У мобільному додатку "Армія+" будуть представлені документи та послуги для військових, а рапорти стануть автоматизованими та зручними. Заступниця Міністра оборони України Катерини Черногоренко зазначила, що основна мета - впровадити цифрові технології для полегшення робочого процесу та підвищення ефективності армії, адже паперова робота гальмує роботу військових та відволікає від важливих завдань. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними. "Рапорт на відпустку можна буде підписати і подати за кілька секунд, просто обравши потрібні дати", - додала заступниця.