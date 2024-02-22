"В два клика". Минобороны анонсировало упрощение подачи рапортов в ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный вебсайт Министерства обороны Украины.

В мобильном приложении "Армия+" будут представлены документы и услуги для военных, а рапорты станут автоматизированными и удобными.

Заместитель Министра обороны Украины Екатерины Черногоренко отметила, что основная цель - внедрить цифровые технологии для облегчения рабочего процесса и повышения эффективности армии, ведь бумажная работа тормозит работу военных и отвлекает от важных задач. Благодаря применению рапорты станут автоматическими и удобными.

"Рапорт на отпуск можно будет подписать и подать через несколько секунд, просто выбрав нужные даты", - добавила заместитель.