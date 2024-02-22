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"В два клика". Минобороны анонсировало упрощение подачи рапортов в ВСУ

Четверг 22 февраля 2024 18:10
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"В два клика". Минобороны анонсировало упрощение подачи рапортов в ВСУ Фото: Минобороны анонсировало упрощение подачи рапортов в ВСУ (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Вчера Минобороны анонсировало мобильное приложение "Армия+". Благодаря приложению рапорты станут автоматизированными и удобными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный вебсайт Министерства обороны Украины.

В мобильном приложении "Армия+" будут представлены документы и услуги для военных, а рапорты станут автоматизированными и удобными.

Заместитель Министра обороны Украины Екатерины Черногоренко отметила, что основная цель - внедрить цифровые технологии для облегчения рабочего процесса и повышения эффективности армии, ведь бумажная работа тормозит работу военных и отвлекает от важных задач. Благодаря применению рапорты станут автоматическими и удобными.

"Рапорт на отпуск можно будет подписать и подать через несколько секунд, просто выбрав нужные даты", - добавила заместитель.

Напомним, команда специалистов по IТ Министерства обороны Украины работает над созданием мобильного приложения "Армия+" для военнослужащих. Ожидается, что релиз состоится летом. Помимо предоставления доступа к документам и услугам, приложение также позволит военным быстро подписать и отправить стандартизированные шаблоны рапортов всего за несколько кликов.

Кроме того, военнослужащие Украины, получившие справку об установлении инвалидности или частичной потери трудоспособности, имеют право на единовременную денежную помощь. Согласно информации министерства, такое право имеют военные, получившие ранения, травму, контузию, увечье или заболевание и имеющие соответствующую справку от медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

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