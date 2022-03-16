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Чем раньше мир разорвет все связи с Россией, тем лучше, – Кулеба

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Киев, Среда 16 марта 2022 14:29
Чем раньше мир разорвет все связи с Россией, тем лучше, – Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз попросил цивилизованный мир разорвать все отношения с токсичной Россией, развязавшей войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter дипломата.

Министр призвал страны мира к "депутинизации" разных отраслей. Также он объяснил, что промедление с этим процессом неуместно.

"Депутинизация означает спасение от российского влияния во всех сферах. Политика, международные отношения, экономика, энергетика, бизнес, искусство, исследования и т. д. Россия сегодня является токсичным партнером, ответственным за массовые военные преступления в Украине. Чем раньше мир разорвет все связи, тем лучше", – заявил Кулеба.

Напомним, что прокурор Гаагского трибунала прибыл в Киев для фиксации преступлений российских оккупантов.

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