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Как раньше, уже не будет: Зеленский рассказал, как может измениться призыв в Украине после войны

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Война против Российской Федерации заставляет изменить правила призыва в Украине. Вероятно в будущем, это также коснется юношей, которые планируют поступать в вузы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время обращения к студентам Израиля.

По словам президента, война против Российской Федерация заставила сотни тысяч людей не только взять в руки оружие, но и научиться пользоваться им.

Модель призыва, как в Израиле, сегодня рассматривается в рамках реформ безопасности и в Украине.

"Будем рассматривать, обсуждать с общественностью. То, что наши люди будут знать, как воевать, то, что большинство из них это знают, после того, как появилась территориальная оборона, большое количество людей, уже считается в сотнях тысяч, они защищали наше государство сначала голыми руками, а потом уже с оружием в руках, говорит о том, что, как раньше, с точки зрения защиты нашего государства и армии, а также количества военных, так уже не будет и подход будет изменен и для студенчества и тому подобное", - заявил президент.

Отметим, что система образования Израиля отличается от украинской. Большинство будущих студентов призываются в армию или же проходят альтернативную службу. Средний возраст студента-первокурсника в стране составляет около 23 лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, кого в Украине не призовут в армию во время мобилизации на фоне развязанной Россией войны.

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