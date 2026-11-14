У ранньому Всесвіті знайшли неможливу пару чорних дір: вчені не можуть пояснити, як вона виникла

Міжнародна група дослідників під керівництвом Сильвії Онорато з NSF NOIRLab зробила унікальне відкриття - вчені виявили найдавнішу і найкомпактнішу пару квазарів в історії спостережень.

Об'єкт, що отримав назву J1602+4228AB та гавайське прізвисько Nāpōwawāʻenakaulua, розташований у періоді космічного світанку - всього через 900 мільйонів років після Великого вибуху.

У чому унікальність та загадковість знахідки?

Науковці пояснюють: у перші мільярди років існування Всесвіту активні галактики формували перші надмасивні чорні діри у своїх центрах. Проте пара Nāpōwawāʻenakaulua вразила науковців своїми масштабами:

Об'єкти розділені відстаню всього у 18 100 світлових років (близько однієї п'ятої діаметра Чумацького Шляху);

маса чорних дір становить 1,5 мільярда та 400 мільйонів мас Сонця відповідно.

Як зазначають дослідники, наразі немає жодного остаточного теоретичного пояснення того, як поодинока гігантська чорна діра могла набрати таку масу настільки рано, не кажучи вже про пару таких об'єктів у тісному сусідстві.

Астрономи виявили найдавнішу пару квазарів (джерело: міжнародна обсерваторія Gemini/NOIRLab/NSF/AURA)

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Як вдалося зробити відкриття?

Пару квазарів було виявлено у рамках програми Aether за допомогою спектрографа JWST, який охопив понад 200 квазарів.

Щоб розрізнити два тіла, які знаходяться неймовірно близько одне до одного, команда використала наземний телескоп Gemini North, розташований на вулкані Маунакеа на Гаваях.

Завдяки ідеальним погодним умовам та високій чіткості неба вченим вдалося підтвердити їхню природу всього за дві ночі спостережень.

На думку дослідників, Nāpōwawāʻenakaulua утворилася в ділянці раннього Всесвіту, де було надзвичайно багато матерії. Взаємодія галактик у цій області могла одночасно прискорювати народження нових зірок і ріст чорних дір.

Саме тому ця пара квазарів дає вченим рідкісну можливість дослідити, як формувалися галактики і розвивався ранній Всесвіт.