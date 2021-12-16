Без ранних инвестиций в стартапы не было бы "единорогов" позже, - израильский инвестор

Очень важно поддерживать предпринимателей и стартапы на раннем этапе, потому что без денег на ранней стадии не было бы "единорогов" позже.
Об этом заявил соучредитель венчурного фонда Тель-Авивского университета Нимрод Коэн во время выступления на третьем KYIV JEWISH FORUM.
"На стадии роста может быть куча денег, но если у вас не будет детей, то у вас не будет и юристов, врачей и других, не правда ли", - сказал Коэн.
По словам инвестора, стартапы на ранней стадии часто несколько переоценены.
“Я сделал инвестиции в 60 компаний. Все они делают нечто иное, чем то, что они описывали, когда мы вкладывались”, - сказал инвестор.
Он добавил, что это вполне естественный процесс для молодых компаний. И к этому нужно быть готовым. Коэн уверен, что хорошая команда важнее продукта.
“Продукт можно изменять многократно. Так что, если мы видим отличную команду, а сектор достаточно интересный, то мы делаем ставку на них”, - заверил инвестор.
Модератором панели, посвященной технологиям и инвестициям, был основатель KJF, президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса, венчурный инвестор в технологический сектор Израиля Борис Ложкин.