Без ранніх інвестицій у стартапи не було б "єдинорогів" пізніше, - ізраїльский інвестор

"На стадії зростання може бути купа грошей, але якщо у вас не буде дітей, то у вас не буде й юристів, лікарів та інших”, - сказав Коен.

За словами інвестора, стартапи на ранній стадії часто є дещо переоціненими.

"Я зробив інвестиції у 60 компаній. Усі вони роблять щось інше, ніж те, що вони описували, коли ми вкладалися", - зазначив інвестор.

Він додав, що це цілком природній процес для молодих компаній. І до цього потрібно бути готовим. Коен впевнений, що хороша команда важливіша за продукт.

"Продукт можна змінювати багато разів. Тож якщо ми бачимо чудову команду, а сектор досить цікавий, то ми робимо ставку на них", - зазначив інвестор.

Модератором панелі, присвяченої технологіям та інвестиціям, був засновник KJF, президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу, венчурний інвестор у технологічний сектор Ізраїля Борис Ложкін.