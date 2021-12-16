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Без ранних инвестиций в стартапы не было бы "единорогов" позже, - израильский инвестор

Новина українською →
Тель-Авив, Четверг 16 декабря 2021 19:54
Без ранних инвестиций в стартапы не было бы "единорогов" позже, - израильский инвестор Фото: Нимрод Коэн (пресс-служба KJF)
Автор: Артем Горовенко

Очень важно поддерживать предпринимателей и стартапы на раннем этапе, потому что без денег на ранней стадии не было бы "единорогов" позже.

Об этом заявил соучредитель венчурного фонда Тель-Авивского университета Нимрод Коэн во время выступления на третьем KYIV JEWISH FORUM.

"На стадии роста может быть куча денег, но если у вас не будет детей, то у вас не будет и юристов, врачей и других, не правда ли", - сказал Коэн.

По словам инвестора, стартапы на ранней стадии часто несколько переоценены.

“Я сделал инвестиции в 60 компаний. Все они делают нечто иное, чем то, что они описывали, когда мы вкладывались”, - сказал инвестор.

Он добавил, что это вполне естественный процесс для молодых компаний. И к этому нужно быть готовым. Коэн уверен, что хорошая команда важнее продукта.

“Продукт можно изменять многократно. Так что, если мы видим отличную команду, а сектор достаточно интересный, то мы делаем ставку на них”, - заверил инвестор.

Модератором панели, посвященной технологиям и инвестициям, был основатель KJF, президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса, венчурный инвестор в технологический сектор Израиля Борис Ложкин.

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