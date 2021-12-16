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Без ранніх інвестицій у стартапи не було б "єдинорогів" пізніше, - ізраїльский інвестор

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Тель-Авів, Четвер 16 грудня 2021 19:54
Без ранніх інвестицій у стартапи не було б "єдинорогів" пізніше, - ізраїльский інвестор Фото: Німрод Коен (прес-служба KJF)
Автор: Артем Горовенко

Дуже важливо підтримувати підприємців і стартапи на ранньому етапі, тому що без грошей на ранній стадії не було б "єдинорогів" пізніше.

Про це заявив співзасновник венчурного фонду Тель-Авівського університету Німрод Коен під час виступу на третьому KYIV JEWISH FORUM.

"На стадії зростання може бути купа грошей, але якщо у вас не буде дітей, то у вас не буде й юристів, лікарів та інших”, - сказав Коен.

За словами інвестора, стартапи на ранній стадії часто є дещо переоціненими.

"Я зробив інвестиції у 60 компаній. Усі вони роблять щось інше, ніж те, що вони описували, коли ми вкладалися", - зазначив інвестор.

Він додав, що це цілком природній процес для молодих компаній. І до цього потрібно бути готовим. Коен впевнений, що хороша команда важливіша за продукт.

"Продукт можна змінювати багато разів. Тож якщо ми бачимо чудову команду, а сектор досить цікавий, то ми робимо ставку на них", - зазначив інвестор.

Модератором панелі, присвяченої технологіям та інвестиціям, був засновник KJF, президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу, венчурний інвестор у технологічний сектор Ізраїля Борис Ложкін.

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