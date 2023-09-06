UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ранковий обстріл Запоріжжя: окупанти використали "Іскандер"

Ілюстративне фото: росіяни вдарили "Іскандером" по Запоріжжю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 6 вересня, вранці вдарили по Запоріжжю балістичною ракетою "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка у Telegram.

"Ворог завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури ракетою "Іскандер", внаслідок чого поранено двох людей", - розповів чиновник.

За його словами, постраждалі відмовилися від госпіталізації, медичну допомогу їм надали на місці події.

Удар по Запоріжжю

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, вранці у Запоріжжі пролунав вибух. Після цього стало відомо, що окупанти вдарили по місту ракетою.

Малашко уточнював, що через атаку частково зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури в одному з районів міста.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна Росії проти Україниракетный удар