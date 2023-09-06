Ранковий обстріл Запоріжжя: окупанти використали "Іскандер"

"Ворог завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури ракетою "Іскандер", внаслідок чого поранено двох людей", - розповів чиновник.

За його словами, постраждалі відмовилися від госпіталізації, медичну допомогу їм надали на місці події.

Удар по Запоріжжю

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, вранці у Запоріжжі пролунав вибух. Після цього стало відомо, що окупанти вдарили по місту ракетою.

Малашко уточнював, що через атаку частково зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури в одному з районів міста.