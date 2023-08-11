UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ранковий обстріл Херсону: в медзакладі помер один із постраждалих

Фото: Ранковий обстріл Херсону: в медзакладі помер один із постраждалих (t.me/khersonskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Зранку, 11 серпня, російські окупанти вдались до обстрілу багатоповерхівки в Херсоні. В медзакладі загинув один із постраждалих.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"У медзакладі зупинилося серце херсонця, який постраждав через ранковий російський обстріл багатоповерхівки", - пише Прокудін. 

За словами голови ОВА, 53-річний загиблий потрапив під ворожий удар у власній квартирі. Внаслідок обстрілу він отримав важкі поранення грудної клітини та травматичний шок. 

"Лікарі намагалися врятувати його життя, але поранення виявилися смертельними", - додає Прокудін. 

Ранковий обстріл Херсонської області 

Росіяни близько о 4 ранку, 11 серпня, здійснили обстріл села Комишани у Херсонській області, внаслідок чого троє жінок були госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами.

Зокрема близько о 08:30 ворог вдарив з артилерії по Херсону. Росіяни поцілили у багатоповерхівку. Поранення отримали двоє людей. А у Бериславі обстріл відбувся з БПЛА, внаслідок чого поранений чоловік.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна в Україні