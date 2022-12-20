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Ранковий обстріл Херсона: стало відомо про загиблого та поранених

Фото: наслідки обстрілу Херсона 20 грудня (t.me/phogovua)
Автор: Руслан Гаращенко

Внаслідок обстрілу Херсона та області 20 грудня загинув місцевий житель, ще двох цивільних госпіталізовано з травмами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської обласної прокуратури.

"Вранці 20 грудня внаслідок чергових обстрілів військовослужбовці Росії населених пунктів Херсонщини, в одному із селищ міського типу загинув місцевий житель. Двоє цивільних у Херсоні госпіталізовано з травмами, отриманими внаслідок обстрілів житлових масивів", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки також пошкоджено будинки, господарські будівлі, адмінбудівлі, друкарню, заклад дошкільної освіти, лінії електропередач та газопровід.

Фото: наслідки обстрілу Херсона та області 20 грудня (t.me/phogovua)

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонської області. Загарбники били з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області було завдано ракетного удару.

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