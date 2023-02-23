Ранковий обстріл Херсона: окупанти атакували інфраструктуру міста, є загиблий

"Вранці 23 лютого окупанти здійснили черговий обстріл Херсонщини. Внаслідок цього в Херсонському районі поблизу домоволодіння загинув 58-річний чоловік, ще одна жінка отримала поранення, вона госпіталізована. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, газопровід та лінії електропередач", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки обстрілу Херсона вранці 23 лютого (t.me/pgo_gov_ua)

У зв'язку з атакою на Херсон прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).