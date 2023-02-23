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Ранковий обстріл Херсона: окупанти атакували інфраструктуру міста, є загиблий

Фото: окупанти атакували Херсон, є загиблий (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 23 лютого російські війська завдали ударів по Херсону, внаслідок чого пошкоджено будинки, автомобілі, газопровід та лінії електропередач. Також через атаку загинув цивільний, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Вранці 23 лютого окупанти здійснили черговий обстріл Херсонщини. Внаслідок цього в Херсонському районі поблизу домоволодіння загинув 58-річний чоловік, ще одна жінка отримала поранення, вона госпіталізована. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, газопровід та лінії електропередач", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки обстрілу Херсона вранці 23 лютого (t.me/pgo_gov_ua)

У зв'язку з атакою на Херсон прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, за сьогодні у Херсоні вже двічі повідомляли про вибухи. Однак деталей події поки немає.

Ми також писали, що минулої доби окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули.

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ХерсонВійна в Україні