Утренний обстрел Херсона: оккупанты атаковали инфраструктуру города, есть погибший

Утром 23 февраля российские войска нанесли удары по Херсону, вследствие чего повреждены дома, автомобили, газопровод и линии электропередач. Также из-за атаки погиб гражданский, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

В связи с атакой на Херсон прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Утром 23 февраля оккупанты совершили очередной обстрел Херсонщины. В результате этого в Херсонском районе вблизи домовладения погиб 58-летний мужчина, еще одна женщина получила ранения, она госпитализирована. Повреждены жилые дома, автомобили, газопровод и линии электропередач", - говорится в сообщении.

Напомним, за сегодня в Херсоне уже два раза сообщали о взрывах. Однако деталей произошедшего пока нет.

Мы также писали, что за минувшие сутки оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонской области. В результате вражеских ударов два человека погибли.

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