UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ранили двух военных: группа мигрантов из Беларуси пыталась прорваться в Польшу

Автор: Сергей Пышкин

На польско-белорусской границе, группа около 60 мигрантов пыталась прорваться в Польшу. В результате инцидента пострадали двое военнослужащих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу миграционной службы Польши.

Отмечается, что во время попытки пробраться, иностранцы использовали палки и бросали камни в польских пограничников и военнослужащих.

"Один из солдат получил удар веткой по лицу, а другой - камнем по лицу. Их обоих пришлось доставить в больницу в Белостоке. Их жизни ничего не угрожает, они уже выписаны из больницы", - пишет пресс-служба.

Некоторые из пограничников также получили легкие травмы.

Отмечается, что среди мигрантов офицеры узнали и белорусских солдат в штатском, которые пытались разрезать проволочное ограждение.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаМиграционный кризис