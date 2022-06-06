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Раненый Маси Найем пришел в себя и рассказал о состоянии

Фото: Маси Найем (deadlawyers.org)
Автор: Евгений Прокопенко

После тяжелого ранения на фронте адвокат Маси Найем впервые вышел на связь. Он написал, что частично потерял зрение, а одного глаза у защитника вообще нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Маси Найема.

Боец пишет, что уже пришел в себя.

"Одного глаза у меня не будет никогда. Другим вижу плохо. Был брат, Отца, Костя и родные партнеры компании. Больше переживаю за своего друга, он все еще в коме. Все будет Украина! Фото не выкладываю. Я себе таким не нравлюсь", - написал Маси Найем.

Напомним, о ранение Маси Найема стало известно вчера. Об этом сначала сообщили его друзья, а позже подтвердил и брат - Мустафа Найем. Сначала было известно, что Маси получил ранение в голову и находится в больнице.

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