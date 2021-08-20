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Раненые в зоне ООС военнослужащие получат премии ко Дню независимости

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Пятница 20 августа 2021 11:44
Раненые в зоне ООС военнослужащие получат премии ко Дню независимости Фото: военным выплатят премии ко Дню независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский подписал приказ о поощрении денежными премиями военнослужащих. Их получат военные, которых ранили в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Премии, согласно приказу, будут начислены по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Размер денежной премии зависит от степени тяжести ранения и составит от 2 500 до 10 000 гривен.

Премии выплачиваются в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных сил Украины и приказу Министерства обороны Украины "О бюджетной политике Минобороны на 2021".

Ранее сообщалось, что украинским военным увеличили выплаты.

РБК-Украина писало, что президентз случаю Дня Воздушных сил отметил государственными наградами 19 военнослужащих.

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