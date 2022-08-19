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Раненые военные могут выезжать за границу на лечение: какие документы для этого нужны

Новина українською →
Киев, Пятница 19 августа 2022 13:47
Раненые военные могут выезжать за границу на лечение: какие документы для этого нужны Фото: проверка документов на границе (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные, получившие ранения во время полномасштабной войны с Россией, могут выехать за границу на лечение. Госпогранслужба опубликовала перечень документов, которые нужны для выезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы Украины.

Выезд лиц из состава Сил обороны, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины, на лечение за границу осуществляется при наличии:

  • паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт) или паспорта гражданина Украины (при их отсутствии – документов, содержащих сведения о лице, на основании которых ГПСУ позволит пересечение государственной границы);
  • вывода о необходимости направления лица на лечение за границу;
  • письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что людей, получивших ранения во фронтовых зонах, пытаются стабилизировать на месте, а дальше эвакуируют в более безопасные регионы. Тяжелораненых украинцев, нуждающихся в длительном лечении, отправляют за границу.

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