На Донбасі за добу поранені двоє українських військових

Бойовики 24 рази порушили "хлібне перемир’я" у районі ООС

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 13 липня, були поранені двоє українських військових. Про це повідомляє прес-служба ООС.

"Російські окупаційні війська по всій лінії зіткнення порушували режим припинення вогню, застосовувавши гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих ділянках - заборонене Мінськими домовленостями озброєння. За минулу добу противник 24 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 2 рази з важкого озброєння", - повідомляють у ООС.

Найбільше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку.

"12 разів російські найманці порушили всеохоплююче "хлібне перемир’я". Прицільний, провокативний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти відкривали по позиціях біля населених пунктів Талаківка, Водяне, Гнутове, Широкине та Пищевик. Поряд із цим, ворог збільшив калібр забороненого Мінськими домовленостями озброєння, з якого обстріляв позиції Об’єднаних сил у районі Водяного", - повідомляють у ООС.

За уточненими даними розвідки поранено чотирьох бойовиків.

Нагадаємо, 13 липня в Міноборони підтвердили інформацію про трьох постраждалих на Донбасі військових.