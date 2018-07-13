В Минобороны подтвердили информацию о 3 пострадавших на Донбассе военных

За минувшие сутки боевики открывали огонь по украинским позициям 24 раза

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за прошедшие сутки, 12 июля 2018 года, пострадали трое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Так, за минувшие сутки боевики осуществили 24 обстрела по украинским позициям.

"Вследствие боевых действий 12 июля трое наших военнослужащих получили ранения различной степени", - заявил он.

В настоящее время пострадавших военных госпитализировали.

Напомним, со стороны Старомихайловки боевики обстреляли Красногоровку из стрелкового оружия. От действий террористов ранения получил один гражданский.