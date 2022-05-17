Ранены 13 человек за сутки: последствия обстрелов Николаевской области

"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 13 человек. Большинство раненых - гражданские лица. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала Замазеева.

По ее словам, всего по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 177 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.

Напомним, сегодня ночью украинские военные сбили ночью крылатую ракету над Николаевской областью.

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