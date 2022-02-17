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Поранений військовий і двоє цивільних. В ООС відзвітували про ситуацію на Донбасі

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Донбас, Четвер 17 лютого 2022 13:25
Поранений військовий і двоє цивільних. В ООС відзвітували про ситуацію на Донбасі Фото: бойовики на Донбасі 29 разів відкривали вогонь (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

З початку доби, 17 лютого, збройні формування РФ 29 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому 27 разів окупанти застосовували важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

"В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості. За попередньою інформацією, в результаті обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранені дві цивільні особи", - повідомили в штабі.

В ООС додали, що бойовики обстріляли населений пункт Станиця Луганська. Вони випустили 32 снаряди калібром 122 мм. В результаті був пошкоджений дитячий садок, а також комунальна інфраструктура. Половина населеного пункту залишилася без світла.

Крім того, окупанти застосовували зброю калібром 120 мм неподалік населених пунктів Водяний, Старогнатівка, Старий Айдар, Мар'янка, Світлодарськ, Луганськ, Троїцьке, Шуми, Невельське, Травневе та Авдіївка.

Як повідомляло РБК-Україна, бойовики обстріляли селище Врубівка в Луганській області. Снаряди влучили в ліцей, де були діти.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземних партнерів відреагувати на порушення Росією Мінських домовленостей.

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