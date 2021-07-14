Ранение ребенка под Житомиром: подозреваемого отправили под домашний арест

Военнослужащему, который ранил из огнестрельного оружия 9-летнего ребенка в Житомирской области, избрана мера пресечения. Он был отправлен под круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Офиса генеральной прокуратуры.
"Установлена причастность к стрельбе задержанного военнослужащего. Ему избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест",- говорится в сообщении.
Указано, что сейчас одновременно проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.
Напомним, 12 июля в результате стрельбы 9-летний ребенок получил сквозное огнестрельное ранение спины. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.
После чего 13 июля стрелка задержала полиция. Ему сообщили о подозрении, однако он свою вину не признает.