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Ранение ребенка под Житомиром: подозреваемого отправили под домашний арест

Автор: Мария Кучерявец

Военнослужащему, который ранил из огнестрельного оружия 9-летнего ребенка в Житомирской области, избрана мера пресечения. Он был отправлен под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Офиса генеральной прокуратуры.

"Установлена ​​причастность к стрельбе задержанного военнослужащего. Ему избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест",- говорится в сообщении.

Указано, что сейчас одновременно проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

Напомним, 12 июля в результате стрельбы 9-летний ребенок получил сквозное огнестрельное ранение спины. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.

После чего 13 июля стрелка задержала полиция. Ему сообщили о подозрении, однако он свою вину не признает.

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ЖитомирСтрельба