Ранение ребенка под Житомиром: военному вручили подозрение, он вину отрицает
Военнослужащему, который ранил из огнестрельного оружия 9-летнего ребенка в Новоград-Волынском, сообщили о подозрении. Он свою вину отрицает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.
Военный вину не признал, при этом заявил, что преступление совершил по неосторожности.
В суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента, а также проверяют причастность военнослужащего к совершению других тяжких преступлений.
В Спецпрокуратуре сообщили, что ребенок находится без сознания. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Напомним, 12 июля в результате стрельбы 9-летний ребенок получил сквозное огнестрельное ранение спины. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.
Во вторник, 13 июля, стрелка задержала полиция.