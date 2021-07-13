Поранення дитини під Житомиром: військовому вручили підозру, він провину заперечує
Військовослужбовцю, який поранив з вогнепальної зброї 9-річну дитину в Новоград-Волинському, повідомили про підозру. Він свою провину заперечує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
Чоловіка підозрюють в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.
Військовий провину не визнав, при цьому заявив, що злочин скоїв з необережності.
До суду подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини інциденту, а також перевіряють причетність військовослужбовця до скоєння інших тяжких злочинів.
У Спецпрокуратурі повідомили, що дитина перебуває без свідомості. Його стан оцінюється як стабільно важкий.
Нагадаємо, 12 липня в результаті стрілянини 9-річний дитина отримала наскрізне вогнепальне поранення спини. Його у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення.
У вівторок, 13 липня, стрілка затримала поліція.