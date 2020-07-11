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Поранення активіста у Миколаєві: стала відома причина

Миколаїв, Субота 11 липня 2020 19:51
Поранення активіста у Миколаєві: стала відома причина
Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Поранення активіста громадської організації у Миколаєві сталося з необережності. Постраждалий розбирав травматичний пістолет.

Про це повідомила прес-служба місцевої поліції.

За версією слідства, ввечері чоловік разом з цивільною дружиною та друзями відпочивали у розважальному закладі, після чого вони повернулися додому. Вдома постраждалий вирішив розібрати пістолет.

"Як розповідає жінка, вона почула постріл та побачила, що її чоловік впав. Після чого викликала брата постраждалого, та разом вони звернулись по допомогу до медиків", - розповіли в поліції.

Під час огляду квартири правоохоронці виявили помпову рушницю, гранату Ф-1 та набої до пістолету травматичної дії. Рушниця зареєстрована на постраждалого, але травматичний пістолет він мав незаконно.

"Місцезнаходження пістолету слідчі також встановили та вилучили його. Шляхи надходження зброї та інших причетних до цього осіб тепер встановлюватиме поліція", - зазначили у відомстві.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили справу за ст. 128 Кримінального кодексу України, тобто необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Нагадаємо, сьогодні вранці поліція Миколаєва повідомила про доставлення в лікарню з вогнепальним поранення в голову місцевого громадського активіста. Місцеві ЗМІ писали, що постраждав голова обласного осередку партії "Свобода" Демид Губський.

Додамо, від поранення в голову загинула дружина депутата Миколаївської облради у червні цього року.

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