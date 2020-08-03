Ранее судимый бывший и.о. министра обороны может стать замом вице-премьера по ОПК

Бывший исполняющий обязанности главы Минобороны Валерий Иващенко претендует на должность в Министерстве стратегических отраслей промышленности Украины. Экс-чиновник может стать первым заместителем министра.

Об этом говорится в его декларации о доходах за 2019 год.

Декларацию Иващенко подал 2 августа. В разделе "Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете)" указано "первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины".

Напомним, 21 августа 2010 года Иващенко был задержан Военной прокуратурой, его обвинили в незаконном принятии решения о реализации имущества Феодосийского судомеханического завода. 24 августа он был арестован.

В 2012 году Иващенко приговорили к 5 годам лишения свободы. Позже в том же году апелляционный суд изменил ему срок наказания на условный и освободил из-под стражи.

В 2014 году Печерский районный суд Киева освободил Иващенко от уголовной ответственности и признал его несудимым.