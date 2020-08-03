ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ранее судимый бывший и.о. министра обороны может стать замом вице-премьера по ОПК

Киев, Понедельник 03 августа 2020 18:29
Ранее судимый бывший и.о. министра обороны может стать замом вице-премьера по ОПК
Фото: Валерий Иващенко (скрин Youtube 5 канал)
Автор: Роман Калиниченко

Иващенко в 2012 году получил условный срок

Бывший исполняющий обязанности главы Минобороны Валерий Иващенко претендует на должность в Министерстве стратегических отраслей промышленности Украины. Экс-чиновник может стать первым заместителем министра.

Об этом говорится в его декларации о доходах за 2019 год.

Декларацию Иващенко подал 2 августа. В разделе "Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете)" указано "первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины".

Напомним, 21 августа 2010 года Иващенко был задержан Военной прокуратурой, его обвинили в незаконном принятии решения о реализации имущества Феодосийского судомеханического завода. 24 августа он был арестован.

В 2012 году Иващенко приговорили к 5 годам лишения свободы. Позже в том же году апелляционный суд изменил ему срок наказания на условный и освободил из-под стражи.

В 2014 году Печерский районный суд Киева освободил Иващенко от уголовной ответственности и признал его несудимым.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Кабинет Министров УкраиныОПК
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь