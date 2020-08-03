Раніше судимий колишній в.о. міністра оборони може стати заступником віце-прем'єра з ОПК

Фото: Валерій Іващенко (скрін Youtube 5 канал)

Іващенко в 2012 році отримав умовний термін

Колишній виконуючий обов'язки глави Міноборони Валерій Іващенко претендує на посаду в Міністерстві стратегічних галузей промисловості України. Екс-чиновник може стати першим заступником міністра.

Про це йдеться в його декларації про доходи за 2019 рік.

Декларацію Іващенко подав 2 серпня. У розділі "Посада (або посаду, на яку претендуєте)" зазначено "перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України".

Нагадаємо 21 серпня 2010 року Іващенка затримала Військова прокуратура, його звинуватили в незаконному ухваленні рішення про реалізацію майна Феодосійського судномеханічного заводу. 24 серпня він був заарештований.

У 2012 році Іващенка засудили до 5 років позбавлення волі. Пізніше в тому ж році апеляційний суд змінив йому термін покарання на умовний і звільнив з-під варти.

У 2014 році Печерський районний суд Києва звільнив Іващенка від кримінальної відповідальності і визнав його несудимим.