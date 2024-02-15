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На "Рамштайні" обговорили посилення виробництва снарядів в Європі, - Міноборони

Фото: на "Рамштайні" обговорили посилення виробництва снарядів в Європі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Учасники "Рамштайн-19" обговорили посилення виробництва артилерійських снарядів в Європі. Засідання Контактної групи з оборони України відбулося 14 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Управління преси та інформації Міноборони України Ілларіона Павлюка в ефірі телемарафону.

"Цього разу приділили особливу увагу обговоренню посилення виробництва артилерійських снарядів, озброєння загалом в Європі. Це дуже важливо, тому що, коли ми маємо на Європейському континенті війну такого масштабу, без посилення власного виробництва не обійтися", - сказав він.

Павлюк додав, що Росія теж збільшує виробництво зброї в умовах війни. Проте сукупна економіка країн-партнерів і учасників "Рамштайну" більше, ніж російська.

За словами речника Міноборони, країни-партнери вкотре висловили незмінну підтримку Україні під час засідання Контактної групи з оборони України.

"Рамштайн-19"

Дев'ятнадцяте засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося вчора, 14 лютого. Це було перше засідання за участі нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про підсумки зустрічі. За його словами, головними темами були ППО, артилерія, винищувачі F-16 та дрони.

Також партнери України приділили окрему увагу розмінуванню України, до відповідної коаліції приєдналися вже 20 країн, а лідерство взяла на себе Литва.

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