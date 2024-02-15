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На "Рамштайне" обсудили усиление производства снарядов в Европе, - Минобороны

Фото: на "Рамштайне" обсудили усиление производства снарядов в Европе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Участники "Рамштайна-19" обсудили усиление производства артиллерийских снарядов в Европе. Заседание Контактной группы по обороне Украины прошло 14 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Управления прессы и информации Минобороны Украины Иллариона Павлюка в эфире телемарафона.

"В этот раз уделили особое внимание обсуждению усиления производства артиллерийских снарядов, вооружения в целом в Европе. Это очень важно, потому что когда мы имеем на Европейском континенте войну такого масштаба, без усиления собственного производства не обойтись", - сказал он.

Павлюк добавил, что Россия тоже увеличивает производство оружия в условиях войны. Однако совокупная экономика стран-партнеров и участников "Рамштайна" больше, чем российская.

По словам представителя Минобороны, страны-партнеры в очередной раз выразили неизменную поддержку Украине во время заседания Контактной группы по обороне Украины.

"Раммштайн-19"

Девятнадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" прошло вчера, 14 февраля. Это было первое заседание с участием нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил об итогах встречи. По его словам, главными темами были ПВО, артиллерия, истребители F-16 и дроны.

Также партнеры Украины уделили особое внимание разминированию Украины, к соответствующей коалиции присоединились уже 20 стран, а лидерство взяла Литва.

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