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Как в Рамштайне: союзники Украины проведут еще одну встречу до конца месяца

Фото: встреча министров обороны 40 стран на базе "Рамштайн" (прес-служба Пентагона)
Автор: РБК-Украина

Страны-союзники Украины намерены провести еще одну встречу глав оборонных министерств до конца мая. В ходе переговоров будет обсуждаться военная помощь украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Будет еще одна такая (встреча - ред.) в этом месяце. Скорее всего, в онлайн-формате. Министр Остин (глава Пентагона - ред.) хочет проводить подобные встречи ежемесячно. Поэтому, скорее всего, они все будут в онлайн-формате. Пока что окончательно не решено", - рассказал Кирби.

Он добавил, что министр обороны Британии Бен Уоллес планирует обсудить вопросы организации этой встречи со своим американским визави Ллойдом Остином в Вашингтоне.

Кирби также отметил роль Британии в поставках вооружения Украине.

"Великобритания играет чрезвычайно важную роль в координации поставок оружия из разных стран в ключевые базы, из которых оружие уже передается в руки Вооруженным силам Украины", - подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

Напомним, 26 апреля министры обороны более 40 стран мира встретились на американской базе "Рамштайн" в Германии, чтобы обсудить военную помощь Украине. Министры обсудили три ключевых блока вопросов.

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