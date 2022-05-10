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Як у Рамштайні: союзники України проведуть ще одну зустріч до кінця місяця

Фото: зустріч міністрів оборони 40 країн на базі "Рамштайн" (прес-служба Пентагону)
Автор: РБК-Україна

Країни-союзники України мають намір провести ще одну зустріч голів оборонних міністерств до кінця травня. Під час переговорів обговорюватиметься військова допомога українській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі.

"Буде ще одна така (зустріч - ред.) цього місяця. Швидше за все, в онлайн-форматі. Міністр Остін (голова Пентагону - ред.) хоче проводити подібні зустрічі щомісяця. Тому, швидше за все, вони всі будуть в онлайн-форматі . Поки що остаточно не вирішено", - розповів Кірбі.

Він додав, що міністр оборони Британії Бен Уоллес планує обговорити питання організації цієї зустрічі зі своїм американським візаві Ллойдом Остіном у Вашингтоні.

Кірбі також відзначив роль Британії у постачанні озброєння Україні.

"Великобританія відіграє надзвичайно важливу роль у координації постачання зброї з різних країн до ключових баз, з яких зброя вже передається до рук Збройних сил України", - зазначив прес-секретар Пентагону.

Нагадаємо, 26 квітня міністри оборони понад 40 країн світу зустрілися на американській базі "Рамштайн" у Німеччині, щоб обговорити військову допомогу Україні. Міністри обговорили три ключові блоки питань.

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