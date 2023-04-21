"Рамштайн" створив чітку картину оборонних потреб України, - Міноборони Фінляндії

У ході зустрічі у форматі "Рамштайн" учасники змогли сформувати перелік основних потреб України для захисту від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного секретаря Міністерства оборони Фінляндії Еси Пулккінена в коментарі Yle .

"Все почалося з того, що Україну визнали здатною взяти на себе ініціативу", - розповів Пулкінен.

За його словами, зустріч дозволила створити чітку картину того, яка саме допомога потрібна Україні у війні з Росією.

"Україні потрібне все, що допоможе їй вести бойові дії на фронті тут і зараз", - зазначив представник Міноборони.

Чиновник також додав, що під час зустрічі багато уваги приділили протиповітряній обороні, яка включає безліч аспектів.

"Звичайно, винищувачі є частиною протиповітряної оборони. Цілком ясно, що в якийсь момент Україні знадобиться західне обладнання, щоб стати дієздатною з військової точки зору, але до цього ще далеко", - заявив Пулкінен.