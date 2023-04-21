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"Рамштайн" створив чітку картину оборонних потреб України, - Міноборони Фінляндії

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П'ятниця 21 квітня 2023 21:53
"Рамштайн" створив чітку картину оборонних потреб України, - Міноборони Фінляндії Фото: у Фінляндії заявили, що "Рамштайн" створив чітку картину оборонних потреб України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У ході зустрічі у форматі "Рамштайн" учасники змогли сформувати перелік основних потреб України для захисту від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного секретаря Міністерства оборони Фінляндії Еси Пулккінена в коментарі Yle.

"Все почалося з того, що Україну визнали здатною взяти на себе ініціативу", - розповів Пулкінен.

За його словами, зустріч дозволила створити чітку картину того, яка саме допомога потрібна Україні у війні з Росією.

"Україні потрібне все, що допоможе їй вести бойові дії на фронті тут і зараз", - зазначив представник Міноборони.

Чиновник також додав, що під час зустрічі багато уваги приділили протиповітряній обороні, яка включає безліч аспектів.

"Звичайно, винищувачі є частиною протиповітряної оборони. Цілком ясно, що в якийсь момент Україні знадобиться західне обладнання, щоб стати дієздатною з військової точки зору, але до цього ще далеко", - заявив Пулкінен.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн", на якій було обговорено допомогу Україні. З ключовими заявами за підсумками обговорень можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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