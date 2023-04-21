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"Рамштайн" создал четкую картину оборонных нужд Украины, - Минобороны Финляндии

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Пятница 21 апреля 2023 21:53
"Рамштайн" создал четкую картину оборонных нужд Украины, - Минобороны Финляндии Фото: в Финляндии заявили, что "Рамштайн" создал четкую картину оборонных нужд Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В ходе встречи в формате "Рамштайн" участники смогли сформировать перечень основных нужд Украины для защиты от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного секретаря Министерства обороны Финляндии Эсы Пулккинена в комментарии Yle.

"Все началось с того, что Украину признали способной взять на себя инициативу", - рассказал Пулккинен.

По его словам, встреча позволила создать четкую картину того, что какая именно помощь нужна Украине в войне с Россией.

"Украине нужно все, что поможет ей вести боевые действия на фронте здесь и сейчас", - отметил представитель Минобороны.

Чиновник также добавил, что во время встречи много внимания уделили противовоздушной обороне, которая включает в себя множество аспектов.

"Конечно, истребители являются частью противовоздушной обороны. Совершенно ясно, что в какой-то момент Украине понадобится западное оборудование, чтобы стать дееспособной с военной точки зрения, но до этого еще далеко", - заявил Пулккинен.

Напомним, сегодня, 21 апреля, прошла очередная встреча в формате "Рамштайн", на которой обсуждалась помощь Украине. С ключевыми заявлениями по итогам обсуждений можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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