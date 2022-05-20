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Рамштайн онлайн. У Пентагоні анонсували другу зустріч групи підтримки України

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Вашингтон, П'ятниця 20 травня 2022 22:19
Рамштайн онлайн. У Пентагоні анонсували другу зустріч групи підтримки України Фото: Пентагон організував другу зустріч "групи країн Рамштайн" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністерство оборони США оголосило про друге засідання координаційної групи з надання військової підтримки України. Воно відбудеться 23 травня в онлайн-форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону.

Офіційний представник американського Міноборони Джон Кірбі анонсував зустріч "групи країн Рамштайн" 23 травня. Участь підтвердили понад 40 держав.

"Друга зустріч контактної групи щодо оборони України відбудеться у понеділок. Вона пройде онлайн. Міністр приєднається з Пентагону", – розповів речник.

За словами Кірбі, глава Пентагону Ллойд Остін вже сповістив українського міністра оборони про прийдешню зустріч. Союзники погодять військово-технічну допомогу Україні. Окрім того, сторони обговорять вигляд і об'єми подальшої підтримки.

До слова, Сполучені Штати розглядають варіант зі збереженням 100-тисячного контингенту в Європі.

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