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"Рамштайн-3": в Пентагоне ожидают анонса новых поставок оружия Украине, - CNN

Фото: в Пентагоне ожидают анонса новых поставок оружия Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В США рассчитывают, что во время встречи в формате "Рамштайн" будут анонсированы новые поставки оружия Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил неназванный чиновник Минобороны США.

Он отметил, что не скажет, какие страны могут объявить о новых поставках оружия Украине. По его информации, сейчас США тесно сотрудничают с другими государствами по вопросу военной помощи ВСУ, они обсуждают конкретные потребности украинских военных.

Также он добавил, что в США обращают внимание на просьбы украинских чиновников об усилении и ускорении поставок вооружений, которые необходимы на фронте.

"Администрация президента США Байдена уже работает над следующим пакетом (военной помощи Украине - ред.)", - рассказал чиновник Пентагона.

Напомним, ранее стало известно, что 15 июня состоится третья встреча в формате "Рамштайн" по вопросам военной поддержки Украины. На заседание соберутся представители оборонных ведомств более 40 стран.

Также мы писали, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности передать Украине все вооружение, в котором сейчас нуждается ВСУ.

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