UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Рамштайн 2". Министры обороны более 40 стран провели онлайн-встречу по Украине

Фото: Ллойд Остин (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Министр обороны США Ллойд Остин провел заседании Контактной группы по Украине с минстрами обороны более 40 стран. Встреча состоялась 23 мая. На ней шла речь о военной поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Заседание разделили на три блока. В первом обсудили ситуацию на поле боя в Украине. Во второй части речь шла о военной помощи, которую уже предоставили Украине страны-участники. Третий блок посвятили обсуждению того, в чем сейчас нуждается Украина в войне с Россией.

Остин поблагодарил министров обороны других 40 стран за присутствие и подчеркнул прогресс, достигнутый после первой встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии в прошлом месяце.

К виртуальной встрече присоединился министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины и представитель военной разведки Украины. К встрече также присоединились четыре новые страны, которые в прошлом месяце не присутствовали: Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.

"После российского вторжения 24 февраля более 40 наших союзников и партнеров по всему миру активизировались, чтобы оказать важную помощь в безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя, и сегодня для нас большая честь видеть с нами лидеров обороны из 44 стран, а также представителей НАТО и ЕС", – сказал Остин.

Напомним, президент Владимир Зеленский поделился ожиданиями от второго заседания координационной группы по оказанию военной поддержки Украины. Он рассчитывает на поставку систем MLRS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине