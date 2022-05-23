"Рамштайн 2". Министры обороны более 40 стран провели онлайн-встречу по Украине

Заседание разделили на три блока. В первом обсудили ситуацию на поле боя в Украине. Во второй части речь шла о военной помощи, которую уже предоставили Украине страны-участники. Третий блок посвятили обсуждению того, в чем сейчас нуждается Украина в войне с Россией.

Остин поблагодарил министров обороны других 40 стран за присутствие и подчеркнул прогресс, достигнутый после первой встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии в прошлом месяце.

К виртуальной встрече присоединился министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины и представитель военной разведки Украины. К встрече также присоединились четыре новые страны, которые в прошлом месяце не присутствовали: Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.

"После российского вторжения 24 февраля более 40 наших союзников и партнеров по всему миру активизировались, чтобы оказать важную помощь в безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя, и сегодня для нас большая честь видеть с нами лидеров обороны из 44 стран, а также представителей НАТО и ЕС", – сказал Остин.