"Рамштайн 2". Міністри оборони понад 40 країн провели онлайн-зустріч щодо України

Засідання розділили на три блоки. В першому обговорили ситуацію на полі бою в Україні. В другій частині йшлося про військову допомогу, яку уже надали Україні країни-учасники. Третій блок присвятили обговоренню того, чого нині потребує Україна у війні з Росією.

Остін подякував міністрам оборони інших 40 країн за присутність та підкреслив прогрес, досягнутий після першої зустрічі контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині минулого місяця.

До віртуальної зустрічі приєднався міністр оборони України Олексій Резніков, заступник головнокомандувача Збройних сил України та представник оборонної розвідки України. До зустрічі також приєдналися чотири нові країни, які минулого місяця не були присутні: Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово.

"Після російського вторгнення 24 лютого більше 40 наших союзників і партнерів з усього світу активізувалися, щоб надати важливу допомогу в безпеці, щоб допомогти Україні захистити себе, і сьогодні для нас велика честь бачити з нами лідерів оборони з 44 країн, а також представників НАТО та ЄС", – сказав Остін.