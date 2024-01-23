"Рамштайн-18" розпочався. Остін закликав союзників надати Україні більше систем ППО

Глава оборонного відомства Штатів закликав учасників "Рамштайну" надати Силам оборони України "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення".

"Путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у своїй необдуманій і безрозсудній війні за своїм вибором. Путін сподівається, що ракети та безпілотники деморалізують український народ, зламають бойовий дух українських військових", - йдеться у його заяві.

Також глава Пентагону зазначив, що країни-союзники не повинні "коливатися в нашій підтримці України".

"Рамштайн-18"

Раніше повідомлялося, що нову зустріч Контактної групи з оборони України анонсували напередодні в Пентагоні. Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін говорив телефоном з українським колегою Рустемом Умєровим та за підсумками перемовин повідомив - наступний "Рамштайн" союзники проведуть 23 січня.

Остін вкотре повторив, що США та міжнародна коаліція з приблизно 50 країн "залишаються відданими підтримці України в її боротьбі проти російської агресії".

Яким був попередній "Рамштайні"

Попереднє засідання відбулося 22 листопада 2023 року. Особливістю 17-го "Рамштайну" було те, що в ньому вперше взяв участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він проінформував західних союзників про ситуацію на фронті та також подякував за допомогу Україні.

Також на "Рамштайні-17" країни-партнери оголосили про нові пакети військової допомоги для України.

До яких увійшли боєприпаси, ракети, системи радіоелектронної боротьби, дрони й нові потужності для протиповітряної оборони. Разом з тим була створена коаліція розвитку ППО - її лідерами стали Німеччина та Франція.